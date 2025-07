Trio furta no Taquaral, mas é preso pela GM na John Boyd Dunlop

A Guarda Municipal de Campinas prendeu três homens suspeitos de praticar furtos em veículos, com o último caso registrado na região da Lagoa do Taquaral. A abordagem aconteceu durante patrulhamento na Avenida John Boyd Dunlop, onde o Grupo de Ações Especiais (GAE) identificou um Fiat Uno suspeito de envolvimento nos crimes.

Durante a revista no veículo, os guardas encontraram dois notebooks, cuja origem os ocupantes não souberam comprovar. Eles alegaram que os objetos seriam de sua propriedade, mas a versão foi rapidamente desmentida.

Com acesso aos dados de login de um dos aparelhos, a equipe conseguiu localizar o verdadeiro dono, que relatou ter sido vítima de furto na Lagoa do Taquaral. Segundo ele, ao retornar ao carro, encontrou o vidro quebrado e a mochila com o notebook furtada.