Homem agride esposa e é preso em flagrante em Sumaré

Um homem foi preso em flagrante por agredir a esposa no bairro Jardim Cidade Nova, em Sumaré, na noite de quarta-feira (2). A Polícia Militar foi acionada após a vítima, com ferimentos visíveis, buscar ajuda com a filha.

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor foi detido no local, algemado e conduzido ao plantão policial, onde o delegado confirmou a prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal.

A investigação revelou que o homem já possui histórico de violência doméstica, incluindo agressões contra a própria mãe. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.