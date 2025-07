Em dia frio, região de Campinas pode ter chuva leve

A expectativa de chuva para esta semana segue baixa, concentrando-se principalmente nesta quinta-feira (3) na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Segundo o Cepagri da Unicamp, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com temperaturas entre 12°C e 20°C e ventos moderados a fortes.

Há possibilidade de chuvas leves ao longo do dia, embora a tendência predominante seja de tempo seco no restante da semana.

As temperaturas mínimas devem cair gradualmente até o fim de semana, mas não devem alcançar os níveis mais baixos registrados na semana passada. No entanto, a persistência do ar frio e as máximas mais amenas durante as tardes devem manter a sensação de frio nos próximos dias.