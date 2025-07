Campinas confirma mais 6 mortes por dengue

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou nesta quarta-feira (2) mais seis mortes causadas por dengue, elevando para 17 o total de óbitos pela doença em 2025. Os novos registros referem-se a casos ocorridos entre 14 de março e 18 de maio. A metrópole já registrou neste ano 41.106 casos confirmados da doença.

As vítimas fatais tinham entre 25 e 90 anos, eram portadoras de comorbidades e foram atendidas tanto na rede pública quanto na particular. De acordo com a Prefeitura, medidas de controle foram adotadas nas regiões onde os pacientes moravam, como eliminação de criadouros, busca ativa de sintomáticos e nebulização contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Segundo a pasta da saúde, o desfecho de óbito por dengue está relacionado a fatores como procura precoce por atendimento, manejo clínico adequado e condições clínicas preexistentes.