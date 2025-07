Motorista afirma que não viu trabalhador atropelado em Viracopos

A Polícia Civil requisitou imagens das câmeras de monitoramento do aeroporto e instaurou inquérito para investigar possíveis falhas no protocolo de segurança e eventuais responsabilidades da empresa contratante, da administração do aeroporto e do condutor do veículo.

O Ministério Público do Trabalho também já instaurou procedimento para apurar o caso, e o local deve passar por inspeção conjunta com o CEREST e o Ministério do Trabalho e Emprego.

A concessionária ABV declarou que lamenta profundamente o ocorrido e informou que presta apoio às investigações.