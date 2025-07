Gripe avança e mata mais nove em Campinas

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou nove novas mortes causadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza, somando 23 óbitos neste ano. De acordo com o levantamento, oito das nove vítimas não haviam se vacinado contra a gripe.

Todos os óbitos ocorreram em pessoas com comorbidades, sendo cinco homens e quatro mulheres, com idades entre 51 e 97 anos. As mortes ocorreram entre os dias 31 de maio e 19 de junho. Ao todo, Campinas contabiliza 241 casos de SRAG por influenza em 2025, e 342 ocorrências no total de 2024, ano em que a cidade teve 30 mortes causadas pela doença.

Perfis das vítimas:

Homem, 82 anos, óbito em 31/05

Homem, 59 anos, óbito em 01/06

Homem, 53 anos, óbito em 04/06

Homem, 80 anos, óbito em 11/06

Homem, 93 anos, óbito em 17/06

Mulher, 82 anos, óbito em 18/06

Mulher, 70 anos, óbito em 11/06

Mulher, 51 anos, óbito em 05/06

Mulher, 97 anos, óbito em 19/06

Vacinação segue abaixo da meta