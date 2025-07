GM apreende 30 kg de drogas em casa na região do Itatinga

A Guarda Municipal de Campinas apreendeu mais de 30 quilos de drogas em uma casa no Jardim Santo Antônio, região próxima ao Itatinga, durante patrulhamento intensificado na madrugada desta quarta-feira (2). A operação foi motivada por denúncias de tráfico de entorpecentes no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao avistarem as viaturas, dois suspeitos fugiram a pé e conseguiram escapar pelos fundos de um imóvel com portões abertos e sem iluminação, dificultando a ação dos guardas. No interior da residência, que não apresentava sinais de moradia, os agentes encontraram diversas porções de drogas embaladas para venda e materiais utilizados no preparo dos entorpecentes.

Entre os itens apreendidos estavam: