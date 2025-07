Trio é preso após furto em Shopping e perseguição com tiros

Durante a perseguição, o motorista tentou colidir o carro contra a viatura , o que levou os agentes a efetuarem sete disparos com munição não letal para conter a ameaça. A fuga seguiu até a marginal da rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, onde o veículo invadiu o estacionamento de uma empresa e quase caiu de um barranco. Um dos suspeitos ainda tentou fugir a pé, mas foi detido após confronto corporal com os agentes.

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos foram flagrados pelo sistema Sentry e monitorados por seguranças do shopping, que acionaram a GCM. O carro utilizado na fuga, um Ford Ka prata, foi localizado sobre o pontilhão da Unilever, onde o condutor ignorou as ordens de parada e iniciou a fuga em alta velocidade, chegando a 150 km/h e realizando manobras perigosas .

Três homens foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira (1º) após furtarem cerca de R$ 10,5 mil em roupas da loja Centauro , no Polo Shopping de Indaiatuba, e se envolverem em uma perseguição em alta velocidade pelas ruas da cidade. A ocorrência, registrada no Plantão Policial, incluiu resistência à prisão, tentativa de colisão contra viatura da Guarda Civil Municipal (GCM), direção perigosa e porte de drogas .

Dentro do veículo, os policiais encontraram 49 peças furtadas, todas com etiqueta, e drogas — 14g de maconha e 14g de haxixe. A equipe também identificou que parte das roupas eram de outras lojas, como Riachuelo, C&A e Marisa, e foram provavelmente furtadas em ação anterior no Shopping SP Market, em São Paulo.

A polícia representou pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, destacando que os criminosos não são da cidade e agiram com premeditação, divisão de tarefas e uso de instrumentos para o furto. Os três possuem antecedentes por crimes patrimoniais.