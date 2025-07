Operação contra desmanche termina com suspeito morto pela PM

Um homem morreu baleado após entrar em confronto com policiais militares durante uma operação realizada na noite de segunda-feira (1º), na zona rural de Jaguariúna, no interior paulista. O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, e segue sob apuração da Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) receberam uma denúncia anônima sobre movimentações suspeitas em um galpão próximo ao km 139 da Rodovia SP-340 (Adhemar Pereira de Barros). Ao chegarem ao local, os policiais flagraram um grupo desmontando um caminhão, além da presença de um bloqueador de sinal (jammer), típico de ações criminosas.

Com a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir. Um deles, ao sair pelos fundos do imóvel, disparou contra os policiais, que reagiram com tiros. O homem foi atingido e chegou a ser socorrido ao pronto-socorro de Holambra, mas teve a morte constatada ainda no local por socorristas da ambulância municipal de Santo Antônio de Posse. Com ele foi apreendida uma pistola 9mm com numeração raspada.