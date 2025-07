MPT abre investigação sobre morte na pista de Viracopos

O Ministério Público do Trabalho (MPT) instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do acidente que matou um trabalhador terceirizado na madrugada desta quarta-feira (2), durante atividade de manutenção na pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A investigação mira uma possível responsabilização da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV) e outras empresas envolvidas no serviço. O MPT também oficiou o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e o Ministério do Trabalho e Emprego, que devem realizar uma inspeção no local ainda nesta quarta-feira.

O acidente ocorreu por volta da 1h, quando Rodrigo Augusto Lucena Barros, funcionário de uma empresa terceirizada, foi atropelado por uma caminhonete Ford Courier enquanto atuava na pista principal. O veículo era responsável pela medição de atrito da pista. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Viracopos como possível homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista relatou que fazia o retorno para a cabeceira da pista quando avistou outro veículo, mas não percebeu a presença da vítima, que estaria fora do campo iluminado pelos faróis e sem o uso de colete refletivo. O impacto provocou politraumatismo e trauma crânio encefálico, conforme constatado pelo médico socorrista.