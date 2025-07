Ônibus com 80 pessoas tem princípio de incêndio na Avenida Brasil

Um ônibus do transporte público de Campinas precisou ser evacuado na manhã desta quarta-feira (2) após um princípio de incêndio atingir a estrutura articulada do veículo. O caso aconteceu no cruzamento das avenidas Brasil e Barão de Itapura, em horário de pico, com cerca de 80 passageiros a bordo.

Apesar do susto, todos conseguiram sair sem ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às pressas e conseguiu conter as chamas antes que se espalhassem. Uma das faixas da via precisou ser bloqueada durante o atendimento.

Este é o quarto episódio semelhante registrado em menos de 15 dias. A sequência teve início no dia 17 de junho, quando um ônibus da linha BRT25 pegou fogo na Rodovia Anhanguera, a caminho da garagem. No dia 20, durante o feriado de Corpus Christi, outro veículo da empresa Itajaí foi completamente destruído no Terminal Campo Grande. E no último dia 24, um coletivo da linha 3.62 (Parque Brasília I), operado pela Cotalcamp, também foi atingido por chamas na região do Cambuí.