Técnico morre atropelado na pista e fecha Viracopos

A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV) confirmou que o fechamento do aeroporto de Campinas na madrugada desta quarta-feira (2) foi provocado por um acidente fatal durante manutenção da pista de pousos e decolagens. Um técnico terceirizado morreu atropelado por um veículo da equipe de manutenção, segundo nota oficial divulgada pela administração do terminal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com imagens de câmeras ao vivo, as luzes da pista foram desligadas por volta da 0h48, e houve intensa movimentação de viaturas com giroflex ativado nas imediações. O acidente foi comunicado à 1h50, e o óbito confirmado às 2h03. O trabalhador fazia parte da equipe de uma empresa prestadora de serviços e atuava diretamente nas atividades operacionais da pista.

As operações foram suspensas por mais de cinco horas e retomadas apenas às 6h26. Segundo a concessionária, nove voos foram cancelados e 12 registraram atrasos até o início da manhã.