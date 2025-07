Lagoa do Taquaral amplia atrações para o mês de julho

Durante o mês de julho, as atrações de pedalinhos e a Caravela na Lagoa do Taquaral passam a funcionar com horário ampliado, de quarta-feira a domingo, a partir desta quarta (2). Tradicionalmente, os equipamentos operam apenas de sexta a domingo, mas o cronograma foi ampliado por conta das férias escolares.

O passeio de pedalinho estará disponível das 9h às 17h, com intervalo das 12h às 13h. O ingresso custa R$ 5 em dinheiro, R$ 5,10 no débito e R$ 5,20 no crédito. A bilheteria funciona até as 16h40 e o embarque é feito na própria lagoa. Cada pedalinho comporta duas pessoas e o passeio dura aproximadamente 20 minutos.

Já a Caravela, uma réplica da embarcação de Pedro Álvares Cabral, pode ser visitada gratuitamente, também das 9h às 17h, sem intervalo. A estrutura, que fica fora da água, é uma das atrações educativas do parque.