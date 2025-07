Além de tarifa mais barata, Valinhos terá gratuidade aos domingos

A tarifa do transporte público em Valinhos foi reduzida de R$ 4,70 para R$ 3,70, conforme decreto municipal publicado na última sexta-feira (27). A nova tarifa já está em vigor e beneficia também os estudantes, que agora pagam R$ 1,85, valor equivalente a 50% do total.

Além da redução, a Prefeitura anunciou que o transporte público será gratuito aos domingos e feriados. O decreto que regulamenta essa nova medida deve ser publicado até quarta-feira (2), conforme o Executivo.

A partir do dia 10 de julho, outros grupos também terão isenção total da tarifa, incluindo pessoas com deficiência (PCDs), pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes. A gratuidade será estendida também a idosos entre 60 e 64 anos, que ainda não eram contemplados.