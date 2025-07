Ceprocamp terá mais de 1,5 mil vagas em cursos gratuitos

As aulas serão oferecidas em dez unidades : Centro, Campo Belo, Campo Grande, José Alves, Ouro Verde, Cambará, Vida Nova, Padre Anchieta, Monte Cristo e Vista Alegre . Os cursos têm duração média entre dez e vinte semanas e são voltados para formação básica em diferentes áreas do mercado de trabalho .

O Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp) abriu 1.595 vagas em 20 cursos gratuitos de qualificação profissional . O edital completo já está disponível, e as inscrições começam na próxima segunda-feira (7) , diretamente nas unidades onde o aluno deseja estudar .

A formação oferecida permite tanto o aprimoramento de quem já atua em determinada área, como também a entrada no mercado de trabalho para quem busca o primeiro emprego.

As aulas serão divididas em três turnos: manhã (8h às 11h40), tarde (13h30 às 17h10) e noite (18h50 às 22h20). A idade mínima para inscrição varia entre 15, 16 ou 18 anos, dependendo do curso. É necessário ter ensino fundamental completo ou estar cursando a 8ª série/9º ano.

Para se inscrever, o candidato deve apresentar documentos originais e cópias do RG com CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço e uma foto 3x4 recente. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.