Mãe com bebê é rendida e tem carro roubado em Campinas

Uma motorista foi rendida por dois assaltantes armados e teve o carro levado na noite de segunda-feira (30) no bairro Vila Iza, em Campinas. O crime aconteceu por volta das 20h35, no momento em que a mulher estacionava o veículo na Rua Dr. Carlos Mendes de Paula, com um bebê de quatro meses no colo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo testemunhas, um dos criminosos se aproximou a pé, de forma discreta, para não chamar atenção. Quando a mulher saía do carro, ele a surpreendeu com uma arma. Em seguida, um segundo assaltante apareceu, e os dois fugiram com o veículo.

Câmeras de segurança registraram a ação rápida dos assaltantes. Moradores da região relataram crescimento nos casos de violência, o que tem gerado clima de medo e insegurança no bairro.