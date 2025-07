Adolescente foi morta ao não conseguir passar senha de celular

A adolescente Gyovanna Aline Lopes Ribeiro, de 15 anos, foi assassinada com um tiro no abdômen ao não conseguir informar a senha do celular durante um assalto no último domingo (29), no Jardim Malta, em Hortolândia. A jovem estava acompanhada de uma amiga quando foram abordadas por um criminoso em uma motocicleta.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que as adolescentes são rendidas. Elas entregam os celulares, mas Gyovanna, visivelmente nervosa, não consegue lembrar a senha do aparelho. Em seguida, o criminoso efetua dois disparos, um dos quais atinge a vítima no abdômen.

De acordo com o boletim de ocorrência, o assaltante agiu sozinho, usava moletom escuro e balaclava, e fugiu com os aparelhos celulares. A identificação do autor é dificultada pelo disfarce, mas a Polícia Civil analisa duas gravações que podem ser fundamentais para o avanço das investigações.