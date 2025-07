DIG prende trio por furto de computadores de faculdades da região

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana desvendou uma rede criminosa envolvida em furtos de computadores de unidades das Faculdades Anhanguera em Sumaré, Santa Bárbara d’Oeste e Campinas. Três homens foram presos, incluindo dois comerciantes e um técnico de informática, apontados como integrantes do esquema.

A investigação teve início após denúncias de colaboradores das instituições, que identificaram anúncios suspeitos em sites como OLX e Facebook com equipamentos semelhantes aos furtados.

No dia 26 de junho, a polícia prendeu um comerciante de 22 anos, dono de uma loja no centro de Campinas. Ele confessou ter adquirido os computadores de um técnico em Sumaré e colaborou com as investigações.