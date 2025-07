Médica ironiza decisão da Câmara e critica absolvição de Vini

“ Espero que com tudo isso você aprenda, Vinicius, que é preciso ter respeito pelas pessoas e profissionais. Uma lição que gostaria que você aprendesse ”, escreveu Daiane em um dos comentários. Em outra mensagem, ela reforçou o tom crítico aos discursos dos inúmeros vereadores que atacaram o “excesso”, mas livraram o colega: “ Ou seja: Quebrou o decoro, abusou de autoridade, mas vamos te dar uma segunda chance porque o relatório do Nelson (Hossri) disse que você não fez nada .”

A decisão da Câmara Municipal de Campinas de arquivar a denúncia contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania) provocou reações nas redes sociais, especialmente da médica Daiane Copercini , autora da representação que originou a Comissão Processante (CP) . Em comentários publicados no chat da transmissão do Youtube da Câmara de Campinas durante a Sessão de Julgamento , ela criticou o que seria o desfecho e ironizou a postura da maioria dos vereadores , que na sequência livraram o parlamentar da cassação.

A sessão extraordinária que analisou o caso se estendeu ao longo da terça-feira (1º). Por maioria de votos, o plenário aprovou o relatório elaborado pelo vereador Nelson Hossri (PSD), que concluiu que não houve quebra de decoro parlamentar na visita feita por Vini ao Hospital Mário Gatti no dia 1º de janeiro. O parecer considerou a ação como “mais incisiva”, mas dentro dos limites do exercício fiscalizatório do mandato.

A bancada de esquerda foi a única a defender a cassação, com destaque para a vereadora Mariana Conti (PSOL), presidente da CP, que apontou abuso de autoridade, intimidação e distorção dos fatos.

Vini Oliveira, segundo vereador mais votado nas eleições de 2024, afirmou novamente que agiu amparado por denúncias da população e que exerceu seu dever de fiscalização. A votação em plenário tem a palavra final no processo, e com o arquivamento, o caso é considerado encerrado oficialmente.