Câmara arquiva denúncia e livra Vini Oliveira de cassação

Durante a sessão, Vini Oliveira voltou a afirmar que atuou motivado por denúncias da população sobre demora no atendimento no hospital, e que estava exercendo seu dever de fiscalização. “Fui julgado por cumprir com a minha prerrogativa, como se cuidar do povo fosse um crime, mas hoje eu agradeço à Comissão Processante reconheceu o óbvio. A verdade estava comigo. Fui inocentado porque nunca houve culpa, o que houve foi coragem”, disse. O parlamentar foi o segundo mais votado nas eleições de 2024 e é conhecido pela atuação incisiva nas redes sociais.

Com o arquivamento aprovado pelo plenário — que tem a palavra final no processo —, o caso é encerrado oficialmente e o vereador segue no exercício do mandato.