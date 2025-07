Prazo para sugestões sobre edital do transporte chega ao fim

Encerra-se nesta quarta-feira, 2 de julho, o prazo para que a população envie sugestões sobre a licitação do novo sistema de transporte coletivo convencional de Campinas. A consulta pública foi aberta há três meses e reúne mais de mil participações registradas até o momento — 460 por canais virtuais e 543 via urnas físicas nos terminais urbanos Barão Geraldo, Campo Grande, Central e Ouro Verde.

Coordenada pela Emdec e pela Secretaria de Transportes (Setransp), a consulta teve início em 2 de abril, com a publicação da minuta do edital. O objetivo é permitir participação popular na elaboração do novo contrato, que terá validade de 15 anos e movimentará cerca de R$ 11 bilhões ao longo do período.

As manifestações recebidas envolvem, principalmente, condições da frota, operação das linhas e valor das tarifas. Finalizado o prazo para envio de sugestões, a minuta será consolidada com as contribuições e o edital definitivo será publicado. Em seguida, haverá 45 dias úteis para que empresas ou consórcios interessados apresentem propostas, que serão avaliadas pela menor tarifa de remuneração para cada lote.