Protesto cobra solução para crise no contrato do Cândido

Funcionários do Serviço de Saúde Doutor Cândido Ferreira , responsável pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em Campinas, realizaram um novo protesto na manhã desta terça-feira (1º), em frente à Prefeitura , bloqueando parcialmente a Avenida Anchieta . A manifestação busca pressionar o governo municipal por um reajuste no valor do contrato de repasse financeiro , atualmente em discussão judicial.

Em decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campinas, ficou determinado no último dia 25 que o Cândido Ferreira deve apresentar novo plano de trabalho à Justiça em até cinco dias úteis, após recusar duas propostas da Secretaria de Saúde. A primeira previa prorrogação do convênio por 24 meses, com repasse mensal de R$ 6,5 milhões e redução progressiva do atendimento por parte do serviço. Já a segunda previa a manutenção do convênio por 12 meses, com o mesmo valor e sem alterações na oferta assistencial.

A Secretaria de Saúde afirma que segue em negociações e garante que os atendimentos continuam integralmente mantidos por força de liminar judicial concedida no dia 30 de maio.

O Instituto Cândido Ferreira é reconhecido como referência no tratamento de transtornos mentais e dependência química em Campinas. A indefinição contratual gera preocupação entre os profissionais e usuários dos serviços, que temem interrupções ou prejuízos na assistência prestada.