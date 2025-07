Campanha de gripe em Campinas atinge 311 mil vacinados

A Secretaria de Saúde de Campinas aplicou 311.664 doses da vacina contra a gripe nas 12 primeiras semanas da campanha de imunização, iniciada em 7 de abril. A proteção está disponível para toda a população acima de seis meses de idade, mas a meta de vacinar 90% dos grupos prioritários ainda não foi atingida.

Do total de doses, 145.032 foram aplicadas em idosos, crianças e gestantes, enquanto outras 166.632 imunizaram a população geral e demais grupos prioritários. Entre os idosos, a cobertura chegou a 53,14%, com 115.444 doses aplicadas. Já entre as crianças de 6 meses a 5 anos, a taxa é de 37,15% (26.617 vacinadas), e entre gestantes, apenas 32,31% (2.971 doses).

A vacina segue disponível nos centros de saúde (CSs) de Campinas, sem necessidade de agendamento. Basta apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação. A dose protege contra os vírus da gripe A (H1N1 e H3N2) e B, e pode ser administrada junto com outros imunizantes do calendário nacional.