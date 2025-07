PF prende mulher em Campinas em operação contra tráfico

Uma mulher foi presa em Campinas durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária da Operação Sortilegium, deflagrada nesta terça-feira (1º) pela Polícia Federal de Sergipe (PF/SE), com apoio da PF de Campinas. Além da prisão, dois celulares foram apreendidos na cidade, segundo informações da corporação.

A ofensiva teve como alvo um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com base no município de Itabaiana (SE), mas que contava com ramificações em outros estados, inclusive São Paulo. A operação cumpriu seis mandados de prisão e seis de busca e apreensão, com alvos localizados também em Aracaju (SE), Estância (SE), Olho d’Água do Casado (AL) e Campinas (SP).

A investigação aponta que o grupo criminoso era responsável pela distribuição de crack e maconha em Sergipe e movimentou cerca de R$ 32 milhões entre 2021 e 2025, utilizando depósitos fracionados em contas de terceiros e casas lotéricas para tentar disfarçar a origem ilícita do dinheiro. O nome da operação, Sortilegium, significa “tirar a sorte” em latim — referência ao método adotado pelo grupo para tentar despistar fiscalizações financeiras.