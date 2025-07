Câmara decide nesta terça o futuro político de Vini Oliveira

A Câmara Municipal de Campinas realiza nesta terça-feira (1º) uma sessão extraordinária decisiva para o futuro do vereador Vini Oliveira (Cidadania). Os parlamentares vão votar se acompanham o parecer da Comissão Processante (CP), que recomendou o arquivamento da denúncia por quebra de decoro, ou se optam por cassá-lo. Apesar do relatório indicar o encerramento do caso, a palavra final é do plenário, que é soberano.

O processo foi motivado por uma denúncia apresentada pela médica Daiane Copercini, que acusou o vereador de invadir o Hospital Mário Gatti no dia 1º de janeiro, durante o plantão, e de filmar profissionais de saúde e pacientes sem consentimento.

A Comissão Processante, formada pelos vereadores Nelson Hossri (PSD), Nick Schneider (PL) e Mariana Conti (PSOL), concluiu os trabalhos com placar de 2 a 1 pelo arquivamento. O relator Nelson Hossri considerou que não houve quebra de decoro, mesmo classificando a ação do parlamentar como “mais agressiva”.