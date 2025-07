Angra traz turnê especial para Campinas na próxima sexta-feira

A banda Angra se apresenta em Campinas na próxima sexta-feira (4), com a turnê Temple of Shadows 20th Anniversary Tour – Interlude, que celebra os 20 anos de um dos álbuns mais emblemáticos do metal nacional.

O show faz parte da etapa final da turnê, que já passou por diversas cidades brasileiras desde 2024. No repertório, o grupo apresenta o álbum “Temple of Shadows” na íntegra, além de outros clássicos da carreira.

Após a apresentação em Campinas, o Angra segue para Manaus, Belo Horizonte e o Sul do Brasil, com o encerramento oficial marcado para agosto, no Tokio Marine Hall, em São Paulo.