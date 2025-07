GM prende cinco por tráfico de drogas em praça no Ouro Verde

A Guarda Municipal de Campinas prendeu cinco homens suspeitos de tráfico de drogas durante patrulhamento na Praça João Prata Vieira, na região dos DICs. A ação foi conduzida por uma equipe do Grupo de Ações Especiais (GAE) e resultou na apreensão de drogas, dinheiro e celulares. O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional da cidade.

Segundo a GM, um dos suspeitos foi flagrado prestes a realizar uma venda. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir e escondeu parte da droga debaixo de um carro estacionado. Os agentes conseguiram detê-lo ainda na garagem de uma residência, onde estavam outros quatro homens compartilhando um cigarro de maconha.

No interior da casa, os guardas localizaram uma mochila com drogas fracionadas, além de entorpecentes espalhados pelo chão, sugerindo que o grupo atuava no preparo das porções para venda. Ao todo, foram apreendidos 352 eppendorfs de cocaína, 234 de crack, 173 porções de maconha, 32 porções de dry, cinco de ice, dois cigarros de maconha, além de R$ 1.680 em dinheiro e três celulares.