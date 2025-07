Dupla é presa por fraude em caixas eletrônicos da Caixa Econômica

Dois homens foram presos em Sumaré nesta semana após serem flagrados tentando aplicar um golpe em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, na Avenida Emílio Bosco. A prisão ocorreu no momento em que a dupla instalava dispositivos para retenção e clonagem de cartões bancários na agência.

Durante a abordagem, um dos criminosos foi detido ainda dentro da agência, enquanto o outro foi localizado em um Fiat Argo branco, usado para fuga, após abandonar o comparsa. Segundo a polícia, os dois suspeitos também agiram no mesmo dia em Holambra e Aguaí, usando o mesmo método.

Uma das vítimas compareceu à agência e informou que teve o cartão retido em um dos caixas adulterados. Com base nas imagens do circuito interno e no flagrante, a Polícia Federal foi acionada e assumiu o caso. Os homens foram levados à sede da PF em Campinas e permanecem à disposição da Justiça.