Nova massa de ar polar provoca queda de temperatura em Campinas

Uma nova massa de ar polar chega a Campinas nesta semana e provoca queda nas temperaturas a partir desta terça-feira (1º). Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), os termômetros devem marcar mínimas de 15ºC e máximas de até 23ºC, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde.

O frio será menos intenso do que o registrado na semana passada, mas a sensação térmica será agravada por ventos moderados a fortes, que devem persistir nos próximos dias. As noites e madrugadas exigirão atenção redobrada com o agasalho, especialmente para idosos, crianças e pessoas em situação de rua.

O Cepagri recomenda que a população fique atenta às variações climáticas e acompanhe os boletins meteorológicos atualizados ao longo da semana.