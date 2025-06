'É na Justiça Divina que eu acredito', diz Zé Carlos em renúncia

O vereador Zé Carlos (PSB) apresentou, às 17h desta segunda-feira (30), um ofício oficializando sua renúncia ao mandato parlamentar na Câmara Municipal de Campinas. A decisão foi comunicada momentos antes do início da sessão ordinária que votaria a abertura de uma Comissão Processante (CP) para apurar a confissão do ex-presidente da Casa de que solicitou propina para manter contratos com empresas terceirizadas.

Zé Carlos ocupava seu sexto mandato consecutivo na Casa e presidiu o Legislativo entre 2021 e 2022. Na carta de renúncia, lida em plenário, o parlamentar agradeceu aos colegas, eleitores, servidores da Casa e moradores do Distrito de Nova Aparecida, em especial da Vila Padre Anchieta. Ele afirmou ter "a certeza do dever cumprido" e disse que, apesar das adversidades enfrentadas desde 2022, foi reeleito com o apoio da população. “É na Justiça Divina que eu acredito”, escreveu.

O caso que levou à renúncia veio a público após reportagem do G1 Campinas revelar que Zé Carlos firmou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), no qual admitiu ter cobrado vantagens indevidas do empresário Celso Palma, responsável pela TV Câmara. Pelo acordo, ele pagará R$ 151,8 mil em 15 parcelas para evitar uma ação penal. O então secretário de Relações Institucionais da Casa, Rafael Creato, também confessou o crime e assinou acordo.

As investigações foram conduzidas pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), com base em áudios e e-mails entregues pelo empresário, que relatou as tentativas de extorsão.