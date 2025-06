Santa Casa lança novo serviço de oncologia com apoio do COC

Campinas passa a contar com uma nova estrutura para o tratamento de câncer a partir desta segunda-feira (1º de julho). A Santa Casa e o Centro de Oncologia Campinas (COC) firmaram uma parceria inédita que une a tradição da instituição filantrópica à tecnologia de ponta do COC, referência na área oncológica da região. Inicialmente, o serviço atenderá pacientes particulares, de convênios e servidores estaduais, com previsão de extensão futura ao SUS.

Os atendimentos médicos ocorrerão na sede da Santa Casa, enquanto os procedimentos de quimioterapia e radioterapia serão realizados no COC, que possui aceleradores lineares de última geração e equipe multidisciplinar especializada. A proposta é integrar qualidade técnica, atendimento humanizado e agilidade no diagnóstico e tratamento.

“A união da experiência da Santa Casa com a infraestrutura moderna do COC representa um marco para Campinas. Nosso objetivo é proporcionar um tratamento integrado e humanizado, garantindo acesso às melhores tecnologias”, afirmou Murilo Almeida, provedor da Santa Casa.