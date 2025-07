Campinas registra queda nas mortes no trânsito em 2025

Campinas reduziu em 32% o total de mortes no trânsito nos cinco primeiros meses de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado. O dado consta no Boletim Mensal de Óbitos no Trânsito da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), com base em informações preliminares. Foram 50 óbitos registrados até maio, contra 73 no mesmo intervalo de 2024.

Somente nas vias urbanas, a queda foi de 21%: 27 mortes neste ano contra 34 no ano passado. Entre as vítimas, 14 eram motociclistas ou garupas (52%), 9 pedestres (33%), 3 ocupantes de outros veículos (11%) e 1 ciclista (4%). Em relação às rodovias, foram 21 mortes, enquanto dois casos ainda aguardam definição sobre o local exato da ocorrência.

Apesar de continuarem como o grupo mais vulnerável, os motociclistas tiveram queda de 22% nas fatalidades: de 18 óbitos em 2024 para 14 em 2025. O número de ocupantes de veículos também recuou de cinco para três mortes, uma redução de 40%.