Câmara vota LDO de 2026 e reestruturação da Fumec

A Câmara Municipal de Campinas vota em definitivo, nesta segunda-feira (30), durante a 41ª Reunião Ordinária, dois projetos estratégicos para o município: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026 e o projeto de reestruturação administrativa da Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec). Ambos os textos já foram aprovados em primeira discussão no último dia 23.

O Projeto nº 147/2025, que define a LDO do próximo ano, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) com foco em qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Além das diretrizes para as finanças municipais, o texto trata de gestão de receitas e despesas, execução de emendas parlamentares, transferências a entidades e regras de transparência fiscal.

A proposta também autoriza a revisão da legislação tributária, a abertura de créditos suplementares, além de parcerias público-privadas e consórcios intermunicipais. O conteúdo da LDO foi debatido em audiência pública no dia 12 de junho, organizada pela Comissão de Constituição e Legalidade.