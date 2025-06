Licenciamento vencido e estacionamento irregular lideram remoções

Quase 48% das mais de 4,2 mil remoções de veículos ao Pátio Municipal de Campinas registradas até maio de 2025 ocorreram por apenas duas infrações de trânsito: licenciamento vencido e estacionamento irregular. Os dados são da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e revelam que, juntas, essas ocorrências somaram 2.028 remoções, o equivalente a 47,8% do total.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Do total, foram 1.036 veículos removidos por falta de licenciamento e outros 992 por estacionamento em local proibido, incluindo ocupação indevida de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência.

A terceira principal causa de recolhimento ao pátio é o mau estado de conservação dos veículos, com 970 registros. As principais irregularidades encontradas incluem pneus carecas, vidros trincados, ausência de cintos de segurança e falhas nos equipamentos obrigatórios de proteção. Nestes casos, os veículos não podem circular após a remoção, e a retirada só é permitida mediante o uso de guincho particular e o pagamento de todas as taxas.