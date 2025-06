Casa da Criança Paralítica realiza tradicional festa julina

A Casa da Criança Paralítica (CCP) realiza no dia 5 de julho (sábado) a 22ª edição de sua tradicional festa julina, das 12h às 22h, na sede da instituição, localizada na Rua Pedro Domingos Vitalli, 160, em Campinas. A expectativa é de público recorde, com aproximadamente 4 mil pessoas participando do evento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre as principais atrações, o destaque fica por conta do bingo especial com três rodadas, que vai sortear duas motos zero quilômetro e uma smart TV. As cartelas antecipadas custam R$ 50 e dão direito a duas entradas gratuitas na festa. A entrada avulsa custa R$ 10, e crianças de até 12 anos não pagam. As vendas podem ser feitas via WhatsApp pelo número (19) 9 8389-1110 ou pelo site https://zig.tickets/eventos/22-festa-julina-casa-da-crianca-paralitica-campinas. As cartelas devem ser retiradas no dia do evento, na recepção.

Além do bingo, o público encontrará uma estrutura completa de barracas com comidas e bebidas típicas, como os tradicionais lanches de pernil e linguiça, a R$ 15 cada, além de cervejas e chope da Cervejaria Campinas e drinques com e sem álcool. Para as crianças, não faltarão brincadeiras como pescaria, argola e boca do palhaço, e durante a tarde haverá apresentações artísticas das próprias crianças atendidas pela instituição.