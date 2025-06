Homem é encontrado baleado com dois tiros no Campo Grande

Um homem foi encontrado baleado com dois tiros na madrugada desta segunda-feira (30), no bairro Conjunto Residencial Parque São Bento, na região do distrito do Campo Grande, em Campinas.

Segundo a Polícia Civil, a vítima apresentava ferimentos por arma de fogo no pescoço e no ombro, e foi localizada caída na Rua Professor Romeu Ceravolo. O Samu prestou atendimento no local e encaminhou o homem ao Hospital Ouro Verde, onde ele segue internado. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, não havia testemunhas no local no momento do crime. O caso foi registrado no plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas como tentativa de homicídio, e ninguém havia sido preso até a última atualização desta reportagem.