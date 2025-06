Moto a 225 km/h é flagrada na Rodovia dos Bandeirantes

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) flagrou uma motocicleta circulando a 225 km/h na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), na altura do km 111, sentido sul, em Sumaré, durante a Operação Impacto/Speed, realizada neste domingo (29). O limite de velocidade no trecho é de 120 km/h para veículos leves.

O condutor não foi abordado no momento da infração, mas será autuado com base no artigo 218, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que trata de velocidade superior à máxima em mais de 50%. A infração é considerada gravíssima multiplicada por três, resultando em multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir.

A Operação Impacto/Speed foi realizada entre 7h e 14h nas rodovias sob jurisdição do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), incluindo trechos do DER-SP e vias concessionadas. A ação tem como foco reforçar a segurança nas estradas, com fiscalização intensa contra o excesso de velocidade, manobras perigosas e direção sob influência de álcool, principalmente em motocicletas de alta cilindrada e veículos esportivos.