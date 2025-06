Homem é esfaqueado e acusa ex de encomendar assassinato

Um homem de 50 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no final da noite de domingo (30), na região do Jardim Bassoli, no Campo Grande, em Campinas. Sebastião de Oliveira Cristo relatou à Polícia Militar que foi alvo de uma emboscada e que a mandante do ataque seria sua ex-namorada.

O crime ocorreu em frente a uma adega do bairro. Segundo a vítima, ele estava dentro de seu carro quando foi fechado por dois veículos não identificados. Ao desconfiar da situação, ele tentou fugir, mas foi cercado e esfaqueado diversas vezes por um grupo.

Mesmo gravemente ferido, ele conseguiu correr pela rua e se abrigar em uma igreja próxima. Moradores acionaram o Samu, que prestou socorro e o levou ao Hospital de Clínicas da Unicamp, onde permanece internado.