Polícia Militar recupera carga roubada avaliada em R$ 18 mil

Uma ação da Polícia Militar recuperou uma carga de produtos alimentícios avaliada em R$ 18 mil, furtada em um caso de estelionato ocorrido no último dia 17, em Campinas. As 118 caixas de alimentos foram encontradas em dois pontos do Jardim Santa Terezinha, na região do Campo Grande.

Durante patrulhamento de rotina, os policiais foram abordados por uma denúncia anônima sobre mercadorias suspeitas armazenadas em uma residência. Ao chegarem ao local, a moradora informou que os produtos haviam sido deixados por um vizinho e autorizou a entrada da equipe. No imóvel, foram localizadas 65 caixas.

Ainda segundo a mulher, outras 53 caixas estavam guardadas em um salão comercial desativado nas proximidades. Os policiais foram até o local e confirmaram a presença da mercadoria.