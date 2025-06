Motorista confunde pedais, atravessa alambrado e causa acidente

Uma motorista causou um acidente envolvendo ao menos três carros no início da tarde deste domingo (29), em Mogi Guaçu, após confundir os pedais de um carro automático. O caso aconteceu na região do bairro Cidade Nova, nas proximidades do atacado Tenda, na Avenida Brasil.

Segundo informações, ao sair do estacionamento do atacado, a condutora acelerou no lugar do freio, atravessou o alambrado do estabelecimento e invadiu a via, atingindo dois outros veículos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas ninguém ficou ferido com gravidade e não houve necessidade de encaminhamento hospitalar.