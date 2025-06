Adolescente de 13 anos morre ao tentar pegar 'rabeira' em Sumaré

Um adolescente de 13 anos morreu na tarde da última sexta-feira (27) após ser atropelado por um caminhão na Rua Oscar Silvio Luiz, em Sumaré. De acordo com a Polícia Militar, o garoto andava de bicicleta e teria tentado pegar carona segurando na traseira do caminhão, prática conhecida como "rabeira", quando se desequilibrou e caiu.

Ele estava acompanhado de dois amigos, que também tentavam a manobra, mas apenas ele foi atingido. Segundo testemunhas e os motoristas, houve tentativas de alertar os jovens sobre o risco, mas os avisos não foram atendidos.

Com a queda, o garoto foi atropelado pelas rodas traseiras do caminhão e morreu na hora. O Samu foi acionado, mas confirmou o óbito no local.