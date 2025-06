Criança morre ao cair de janela de apartamento em Campinas

Segundo informações do boletim de ocorrência , o pai da criança relatou que não percebeu quando o menino subiu em uma cadeira posicionada próxima à janela , enquanto ele e os irmãos corriam pela casa. Pouco depois, a queda aconteceu.

Um menino de 2 anos morreu na noite desta sexta-feira (27) após cair da janela de um apartamento no terceiro andar de um conjunto habitacional localizado no bairro Jardim Bassoli , em Campinas.

Uma equipe da Polícia Civil esteve no local, e a perícia técnica foi acionada para apurar os detalhes do incidente. O caso foi registrado como morte suspeita/acidental, e a investigação segue para esclarecer as circunstâncias da tragédia.