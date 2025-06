Mulher é detida em condomínio com R$ 130 mil em roupas furtadas

A Polícia Civil deteve, na sexta-feira (27), uma mulher com cerca de R$ 130 mil em roupas furtadas de pelo menos seis lojas em Campinas. A criminosa é moradora do condomínio de luxo Residencial Barão do Café e levava as peças em consignação das lojas, mas nunca as devolvia.

As investigações apuravam que, durante o mês de junho, a acusada compareceu nos estabelecimentos e, sob o pretexto de que devolveria as peças, as levava em consignação, sendo que jamais as restituía aos lojistas.

Na sexta-feira, foi cumprido mandado de busca e apreensão domiciliar. Policiais civis localizaram grande parte dos objetos na residência e no veículo da acusada, que responderá pelo crime de apropriação indébita.