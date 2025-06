Doações de sangue salvam vidas de 4,5 mil pacientes em Campinas

O sangue doado passa por um processo criterioso até chegar ao leito hospitalar. A coleta é feita em parceria com o Hemocentro da Unicamp , que fraciona cada bolsa em hemácias, plaquetas e plasma , permitindo que uma doação ajude até três pessoas . O material é testado para garantir a segurança, com exames para HIV, sífilis, hepatites e outras infecções .

No caso do Hospital Mário Gatti, há uma agência transfusional especializada, com equipe disponível 24 horas por dia. A estrutura realiza coleta de amostras, testes de compatibilidade e acompanha o paciente durante todo o processo de transfusão. “A tipagem simples leva cinco minutos, mas as provas cruzadas podem levar até 40 minutos, dependendo do caso”, explicou a hematologista Solange Costa.

A Agência Transfusional do Mário Gatti conta ainda com enfermeiros especializados para intervenções imediatas em caso de reações adversas, o que aumenta a segurança e eficácia do procedimento. A biomédica Raquel Dantas e a enfermeira Carla Oliva coordenam a equipe técnica da unidade, enquanto o Hospital Ouro Verde tem seu serviço fornecido pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia Ltda, sob responsabilidade da hematologista Acacira Grilo.

O Hemocentro da Unicamp mantém também um posto de coleta no Hospital de Amor, onde já foram registrados 21.766 doadores em 2024, com uma média mensal de 1.814 comparecimentos. Deste total, 18.559 bolsas foram coletadas e processadas para abastecer os hospitais da cidade.