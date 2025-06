Comissão indica arquivamento de processo contra Vini Oliveira

A Comissão Processante (CP) instaurada pela Câmara Municipal de Campinas decidiu pelo arquivamento do processo de cassação contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania). O relatório, apresentado na manhã desta sexta-feira (27) pelo relator Nelson Hossri (PSD), concluiu que não houve quebra de decoro parlamentar, mesmo reconhecendo que a atuação de Vini foi “mais agressiva”. Para Hossri, o parlamentar agiu dentro das prerrogativas do mandato ao fiscalizar o Hospital Mário Gatti, no dia 1º de janeiro deste ano.

“O papel do vereador, enquanto representante eleito pelo povo, é justamente exercer o controle social, fiscalizando a qualidade e eficiência dos serviços públicos, sobretudo na área de saúde, que é um direito fundamental de todos. Assim, esse exercício, mesmo que por vezes incisiva, é uma atribuição legítima”, afirmou Hossri em seu voto.

O voto do relator foi acompanhado por Nick Schneider (PL), membro da CP. “Não é a defesa do vereador Vini, mas a defesa da instituição e de um mandato popular. Nesse caso um mandato, o segundo vereador mais votado da cidade, ainda que fosse o trigésimo terceiro mais votado, mas também há de se considerar isso. Então, fico feliz com esse relatório, porque eu sinto que foi feita justiça”, disse.