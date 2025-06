Obra em posto encontra túnel que levaria até agência bancária

Uma obra de reforma em um posto de combustíveis, em Sumaré, revelou nesta semana a existência de um túnel clandestino escavado em direção a uma agência da Caixa Econômica Federal. A descoberta foi feita por um funcionário, que notou um buraco suspeito e acionou a Polícia Militar por volta das 13h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a Polícia Federal, responsável pela investigação, o túnel tem dezenas de metros de extensão e chega muito próximo da área interna da agência, mas ainda não rompeu o concreto da fundação. O local foi isolado com apoio do Corpo de Bombeiros, que localizou dentro da escavação uma bomba de drenagem de água, indício de que o local vinha sendo utilizado recentemente, possivelmente para viabilizar escavações mais profundas.

Em nota, a Caixa informou que colabora com as autoridades e que não comenta detalhes de ações criminosas para não interferir no trabalho da investigação. Um inquérito foi aberto pela PF, que busca identificar os responsáveis e apurar se há conexão com outras tentativas de furto a instituições bancárias na região.