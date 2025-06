Dupla é presa após roubar três comércios em dois

A Polícia Civil de Mogi Guaçu prendeu dois homens acusados de roubar três estabelecimentos comerciais em um intervalo de apenas dois dias. O cumprimento do mandado de prisão ocorreu na quinta-feira (26), após investigações conduzidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município.

Os crimes aconteceram no final de abril. No dia 28, os suspeitos teriam invadido e roubado a Padaria Padoka, localizada na Avenida Washington Luiz. Dois dias depois, as vítimas foram a Padaria Jardim Novo, na Rua Antônio Luiz Filho, e o Auto Posto Garatéia, na Avenida Nove de Abril.

A Polícia Civil informou que os dois homens foram localizados e presos na Rua Orlando Marquesi. Eles foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados à cadeia, onde permanecem à disposição da Justiça.