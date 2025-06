Condenado por roubo vai ao Poupatempo é é preso pela PM

A Polícia Militar prendeu, na quinta-feira (26), um foragido da Justiça no município de Itapira. O homem, condenado a seis anos de prisão por roubo, foi localizado ao comparecer ao Poupatempo da cidade, onde tentava utilizar os serviços do órgão estadual.

Segundo a PM, a prisão aconteceu após diligências nos bairros Barão Ataliba Nogueira e Araucária. A equipe foi informada de que o homem estaria nas dependências do Poupatempo e se dirigiu ao local, onde confirmou a identidade do foragido e realizou a abordagem com apoio de outras viaturas.

O homem, de 32 anos, recebeu voz de prisão e foi levado ao plantão policial, sendo posteriormente encaminhado à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça para cumprimento da pena.