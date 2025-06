Baep prende homem que fazia delivery de drogas no Campo Belo

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na região do Campo Belo, em Campinas, enquanto fazia a entrega de entorpecentes com o próprio carro. A prisão foi feita por policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), durante patrulhamento de rotina na área do 47º BPMI.

Os agentes abordaram um Fiat Palio com um casal e, durante a revista veicular, localizaram porções de drogas e dinheiro. O motorista assumiu ser o responsável pelo transporte e confessou que havia mais entorpecentes guardados em sua residência.

Os policiais então se dirigiram até a casa do suspeito, onde encontraram mais drogas, reforçando o flagrante por tráfico. Após o registro da ocorrência, ele foi levado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial, onde permanece preso à disposição da Justiça.