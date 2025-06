Comissão Processante contra Vini Oliveira apresenta relatório

A Comissão Processante da Câmara Municipal de Campinas realiza nesta sexta-feira (27), às 9h, a reunião final para deliberar e votar o relatório que pode indicar à cassação do mandato do vereador Vini Oliveira (Cidadania) ou arquivamento do processo. O encontro ocorre no Plenarinho "Sala Sylvia Paschoal", com apresentação do parecer elaborado pelo relator Nelson Hossri (PSD).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O procedimento foi instaurado após denúncia da médica Daiane Copercini, que acusa o parlamentar de ter invadido o Hospital Mário Gatti, em 1º de janeiro deste ano, durante seu plantão noturno. Segundo ela, Vini teria filmado profissionais de saúde e pacientes, violando a privacidade e expondo condutas em ambiente hospitalar sem autorização.

Em depoimento à Comissão, o vereador defendeu a ação como parte de sua função fiscalizadora. “A fiscalização é uma prerrogativa do mandato parlamentar. Estava cumprindo minhas funções como vereador, bem como foi uma forma de prestar conta ao eleitorado”, afirmou Vini Oliveira.